Губернатор Прикамья сообщил о самой массированной атаке на регион

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о самой массированной атаке на регион днём 30 июля.
Режим «Беспилотной опасности» действовал на территории региона с 09:45 до 13:45. Был закрыт аэропорт, а также развернут план «Ковёр» радиусом 100 километров. В городе больше 6 раз включали сирены, а также граждан просили спускаться в ближайшее укрытие через голосовые оповещения.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30. В результате сегодняшней атаки повреждены два нежилых строения. Обломки одного из сбитых дронов упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий.
«Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны», — сказал Дмитрий Махонин.
Совместно с Министерством обороны принимаются все меры защиты. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним, не фотографируйте и не выкладывайте в соцсети. Телефон экстренных служб — 112.
Напомним, 29 июля Пермь БПЛА попал по предприятию.
О последних новостях про атаку БПЛА на Пермь — в материале сайта perm.aif.ru.