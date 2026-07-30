Губернатор Прикамья сообщил о самой массированной атаке на регион

Режим «Беспилотной опасности» действовал на территории региона с 09:45 до 13:45. Был закрыт аэропорт, а также развернут план «Ковёр» радиусом 100 километров. В городе больше 6 раз включали сирены, а также граждан просили спускаться в ближайшее укрытие через голосовые оповещения.