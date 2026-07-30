В порту румынского города Констанца снова объявили угрозу взрыва

Согласно сообщению на сайте телеканала, в четверг в здании Румынской морской администрации в порту Констанца вновь была объявлена угроза взрыва. Это повлекло за собой эвакуацию сотрудников. Вход и выход судов из Южного и Северного портов были приостановлены с 12:00 по местному времени (совпадает с мск).