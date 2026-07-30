В Челябинске почти 70 человек доставили в полицию после массовой драки

«Челябинские полицейские провели в Металлургическом районе города профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка и законности. Стражи порядка были ориентированы на выявление и незамедлительное пресечение фактов совершения антиобщественных действий. В результате принятых мер в поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах», — говорится в сообщении.