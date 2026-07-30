В Челябинске почти 70 человек доставили в полицию после массовой драки

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. Почти 70 парней, в том числе 48 несовершеннолетних, доставили в полицию в Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.
Согласно публикациям местных СМИ, во вторник в Металлургическом районе Челябинска десятки подростков устроили драку. По данным полиции, зарегистрировано сообщение о происшествии на остановке общественного транспорта по улице Шоссе Металлургов. После инцидента в полицию доставили 7 человек, предварительно, с легкими травмами в медучреждение обратились двое несовершеннолетних.
«Челябинские полицейские провели в Металлургическом районе города профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка и законности. Стражи порядка были ориентированы на выявление и незамедлительное пресечение фактов совершения антиобщественных действий. В результате принятых мер в поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при личном осмотре у молодых людей обнаружены сигнальное пиротехническое изделие «Сигнал охотника», складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты, не требующие специального разрешения.
В числе тех, кого доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции «Металлургический», 48 несовершеннолетних, отмечает пресс-служба. Их законные представители также были вызваны в органы внутренних дел, с ними проведены профилактические беседы, уточняется в сообщении.