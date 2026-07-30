Суд в Петербурге вынес приговор по делу о двойном убийстве на Наличной улице

Как установил суд, летом прошлого года Владимир Сазонов, находясь ночью в квартире своей знакомой на Наличной улице, в ходе конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. Один из потерпевших скончался на месте, второго первоначально удалось спасти, однако позднее он умер от полученных травм. В связи с этим обвинение было переквалифицировано: статья о покушении на убийство была исключена.