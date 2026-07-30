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КСИР заявил о ликвидации истребителей F-35 США в Иордании

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об ответном ударе по американской авиабазе «Аль-Азрак» в Иордании. По информации иранских военных, атака стала реакцией на ночные бомбардировки США и привела к уничтожению нескольких истребителей пятого поколения. Об этом сообщает Press TV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как заявили в КСИР, удар наносился баллистическими ракетами. Целями стали аэродром и ангары для техобслуживания самлетов.

«Этим утром ВКС КСИР с использованием нескольких баллистических ракет нанесли удары по взлетно-посадочной полосе и ремонтному ангару вражеских истребителей F-35 на базе “Аль-Азрак”, полностью уничтожив три самолета F-35 и значительно повредив еще три», — говорится в заявлении КСИР.

Иранская сторона также утверждает, что на базе погибли несколько американских офицеров и представителей обслуживающего персонала. Официального подтверждения этих данных от Пентагона или CENTCOM пока не поступало.

В КСИР подчеркнули, что этот обстрел — прямой ответ на удары США, которые пришлись по жилым кварталам на иранском острове Кешм. Ранее CENTCOM сообщал о ночной серии атак по целям в Иране. Как передавали иранские государственные СМИ, под бомбардировку попали города Абадан и Казерун на юго-западе страны, порт Бендер-Аббас, а также острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе. Удары также фиксировались в Бушере на побережье Персидского залива.

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