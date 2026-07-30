КСИР заявил о ликвидации истребителей F-35 США в Иордании

В КСИР подчеркнули, что этот обстрел — прямой ответ на удары США, которые пришлись по жилым кварталам на иранском острове Кешм. Ранее CENTCOM сообщал о ночной серии атак по целям в Иране. Как передавали иранские государственные СМИ, под бомбардировку попали города Абадан и Казерун на юго-западе страны, порт Бендер-Аббас, а также острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе. Удары также фиксировались в Бушере на побережье Персидского залива.