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ПВО привели в готовность из-за замеченных у границ Воронежской области БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников объявили днём 30 июля.

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём в четверг, 30 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Особый режим начал действовать с 14:48.

Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Напомним, что минувшей ночью в небе над Воронежем и двенадцатью районами области уничтожили 40 беспилотников.

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