53 БПЛА за два дня. Пермский край подвергся самой массированной атаке ВСУ

Второй день подряд в Пермском крае объявляют режим «Беспилотная опасность». Как оказалось, регион подвергся самой массированной атаке вражеских беспилотников: 29 июля в небе уничтожили 23 БПЛА, а 30 июля — 30. Подробнее о том, что известно об атаке беспилотников на Пермский край, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Сирены, закрытие аэропорта и задержка рейсов.
В 9:45 жители Пермского края получили уведомление в официальном приложении МЧС о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». В Перми и других городах края включились сирены и системы оповещения. Жителей призвали сохранять спокойствие, быть бдительными и строго следовать рекомендациям экстренных служб.
«Сирены звучат волнами, а после каждого сигнала через громкоговорители передают сообщение с инструкциями. Несмотря на то что это уже второй день подряд, спокойнее не становится. Каждый раз первым делом звоню родным, чтобы убедиться, что у них всё в порядке», — рассказал пермяк.
В 10:15 в Пермском крае также объявили план «Ковёр» радиусом 100 километров. Позже Росавиация дополнительно сообщила, что пермский аэропорт временно приостановил приём и выпуск самолётов. По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
На момент публикации статьи, согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, задерживаются и отменены несколько рейсов. Из Перми с опозданием отправятся три самолёта в Москву, а также по одному в Усинск, Новосибирск и Анталью. Рейсы авиакомпании «Россия» в Москву и Санкт-Петербург были отменены.
С задержкой ожидается и прибытие трёх рейсов из Москвы, а также по одному из Усинска, Новосибирска, Антальи и Нарьян-Мара. Обратные рейсы в Пермь авиакомпании «Россия» в Москву и Санкт-Петербург также были отменены.
Самая массированная атака.
В 12:39 Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Жителям региона рекомендовали не приближаться к обломкам БПЛА, а также не снимать и не публиковать в социальных сетях работу средств противовоздушной обороны.
Ближе к вечеру, в 16:11, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что регион подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. По его словам, силами ПВО и мобильными огневыми группами 29 июля было сбито 23 беспилотника, 30 июля — 30.
«В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на границу придомового участка в Очёрском округе. Пострадавших нет», — написал губернатор.
Дмитрий Махонин добавил, что власти совместно с Министерством обороны принимают все необходимые меры для защиты жителей и обеспечения безопасности предприятий. По его словам, силы экстренного реагирования работают круглосуточно и действуют по отработанному алгоритму.
«Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша сила — во взаимной поддержке и единстве!», — заключил губернатор Пермского края.
Отмена.
В 13:45 в Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность». Спустя 45 минут, в 14:30, был снят план «Ковёр». Вслед за этим Росавиация сообщила, что аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме.
30 июля в Пензенской области и Удмуртской Республике беспилотники атаковали склады одного из популярных маркетплейсов, из-за чего возникли пожары. Сейчас на местах происшествий продолжают работать экстренные службы, ликвидируя последствия.
В результате массированной атаки БПЛА на соседнюю с Пермским краем Удмуртию были уничтожены два беспилотника. По оперативным данным, погиб один мирный житель. «Он точно не представлял военную цель», — подчеркнула врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
Напомним, 29 июля одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке беспилотников. К счастью, пострадавшие отсутствуют.