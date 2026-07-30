53 БПЛА за два дня. Пермский край подвергся самой массированной атаке ВСУ

«Сирены звучат волнами, а после каждого сигнала через громкоговорители передают сообщение с инструкциями. Несмотря на то что это уже второй день подряд, спокойнее не становится. Каждый раз первым делом звоню родным, чтобы убедиться, что у них всё в порядке», — рассказал пермяк.