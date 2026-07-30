В Нижнем Новгороде задержан организатор девяти майнинговых ферм

УФСБ России по Нижегородской области совместно с УТ МВД России по региону задержали жителя области, причастного к причинению энергосетевой организации материального ущерба в особо крупном размере, сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности. По данным следствия, индивидуальный предприниматель организовал работу девяти «майнинговых ферм» на территории Нижнего Новгорода с целью получения незаконной прибыли.