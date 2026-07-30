В Нижнем Новгороде задержан организатор девяти майнинговых ферм

УФСБ России по Нижегородской области совместно с УТ МВД России по региону задержали жителя области, причастного к причинению энергосетевой организации материального ущерба в особо крупном размере, сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности. По данным следствия, индивидуальный предприниматель организовал работу девяти «майнинговых ферм» на территории Нижнего Новгорода с целью получения незаконной прибыли.
В ходе обысков оперативники изъяли более 120 единиц технических средств, четыре мобильных телефона, ноутбук и банковские карты. Действиями подозреваемого энергосетевой компании причинён ущерб в размере 4 млн рублей.
Следственной частью СУ УТ МВД России по ПФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дальнейшие мероприятия направлены на установление иных эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за незаконный майнинг и хранение марихуаны.