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Главу ГК «Эфко» Кустова задержали в Москве по делу о мошенничестве

Председатель совета директоров ГК «Эфко» миллиардер Валерий Кустов и гендиректор компании Евгений Ляшенко задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с проектом разработки БПЛА «Транспорт будущего».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны председатель совета директоров ГК «Эфко» миллиардер Валерий Кустов и генеральный директор компании Евгений Ляшенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По имеющейся информации, претензии правоохранительных органов связаны с возможными хищениями при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого расследования ранее были арестованы замдиректора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова, директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев и гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко.

Валерий Кустов — основной акционер группы «Эфко» (крупнейшего производителя масложировой продукции, включая бренд «Олейна»). Его состояние Forbes оценивает в $1,1 млрд (144-е место в рейтинге российских миллиардеров).

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