В Прикамье мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг

Трагедия произошла вечером 28 июля в деревне Засечная Чайковского муниципального округа. По версии следствия, обвиняемый на почве личной неприязни облил свою 65-летнюю знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Женщина скончалась на месте от полученных термических ожогов.