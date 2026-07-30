В Прикамье мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг

Мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Трагедия произошла вечером 28 июля в деревне Засечная Чайковского муниципального округа. По версии следствия, обвиняемый на почве личной неприязни облил свою 65-летнюю знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Женщина скончалась на месте от полученных термических ожогов.
«Мужчине 1984 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. “д”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом)», — рассказали perm.aif.ru в региональном следкоме.
Обвиняемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, подтверждающие причастность обвиняемого, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.