«Отнял жизнь ребёнка». На Урале юноша погиб после удара прохожего

«Горе какое! Наш баскетболист, одноклассник, светлый добрый паренёк. Царствие тебе небесное. Родители, сил вам и справедливости добиться», «Как страшно хоронить детей», «Сердце сжимается от горя. Увидев эту новость, я весь день не могу прийти в себя. Как же жалко мальчишку», «Посмотрела видео, аж плохо стало, думала больницей обойдется. Ужас, как жалко мальчика, сердце разрывается на кусочки. Здоровый, огромный мужлан взял и отнял жизнь ребёнка», — пишут горожане.