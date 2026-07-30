«Отнял жизнь ребёнка». На Урале юноша погиб после удара прохожего

Жителей города Чайковский Пермского края шокировала гибель юного баскетболиста, похороны которого пройдут 31 июля. Юноша умер спустя почти две недели после того, как его ударил возле ночного клуба случайный прохожий. Предполагаемого виновника искали через соцсети. Подробнее — на сайте perm.aif.ru.
Вернулся и ударил.
Видеозапись разборок между юношей и мужчиной разошлась по соцсетям, на кадрах подозреваемый сбивает подростка с ног сильным ударом в лицо.
«19 июля у клуба “Бавария Микс”, были причинены телесные повреждения, которые повлекли смерть молодого человека 2007 года рождения. Подозревается мужчина в зелёной толстовке. Просим всех, кто его опознал, позвонить по телефону 102, либо обратиться в отдел полиции по ЧГО», — говорилось в постах, размещённых в местных пабликах.
Что стало причиной конфликта между юношей и мужчиной — остаётся неизвестным. На кадрах подросток стоит возле автомобиля, а предполагаемый нападавший проходит мимо с девушкой. Затем он возвращается уже один, наносит удар — подросток падает на асфальт.
Юношу госпитализировали, однако спасти его не смогли. Полиция начала искать нападавшего и свидетелей.
«Мужчина найден, он добровольно пришёл в отдел полиции. Он сам не знал, что так получилось. Есть видеофрагмент, где он убеждается, что вызваны медики, и потерпевший самостоятельно садится в карету скорой помощи. Мужчина в содеянном признался и очень глубоко раскаивается. Готов оказывать материальную поддержку семье погибшего», — говорят авторы поста в соцсетях.
Светлый, добрый мальчик.
«Светлый мальчик, спокойный, скромный, спортивный. Одноклассник моего сына, прекрасно знаю их семью — добрые, душевные люди. Сердце разрывается на части, не верится в такую несправедливость. Этого недочеловека наказать на пожизненно», — комментирует случившееся знакомая семьи.
Мама погибшего разместила в соцсетях трогательный пост с фотографией сына.
«27 июля в 15.40 перестало биться сердечко нашего сына. Наш солнечный мальчик, мы тебя очень любим! Не знаем, как жить без тебя. Прости что не уберегли», — написала женщина.
Под постом сотни местных жителей оставляют комментарии со словами поддержки. Подростка вспоминают добрым, светлым юношей. Главный вопрос пользователей — почему взрослый мужчина стал бить подростка.
«Горе какое! Наш баскетболист, одноклассник, светлый добрый паренёк. Царствие тебе небесное. Родители, сил вам и справедливости добиться», «Как страшно хоронить детей», «Сердце сжимается от горя. Увидев эту новость, я весь день не могу прийти в себя. Как же жалко мальчишку», «Посмотрела видео, аж плохо стало, думала больницей обойдется. Ужас, как жалко мальчика, сердце разрывается на кусочки. Здоровый, огромный мужлан взял и отнял жизнь ребёнка», — пишут горожане.
Возбуждено уголовное дело.
В СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту сайта perm.aif.ru сообщили, что нападавший задержан. Это 38-летний мужчина, в момент совершения преступления он был пьян.
«В ночное время 19 июля обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, у ночного клуба в городе Чайковском Пермского края в ходе конфликта нанес удар кулаком в область головы юноше. В результате удара потерпевший упал на асфальтное покрытие», — рассказали следователи.
Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Расследование продолжается.