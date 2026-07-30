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30 июля над Таганрогом уничтожили вражеские БПЛА

Воздушную атаку отразили в Таганроге прошедшей ночью и утром.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июля, в небе над Таганрогом сбили вражеские БПЛА. О работе ПВО и ликвидации воздушных целей сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Территория оцеплена, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Известно, что на месте падения обломков задействовали саперов.

По словам главы города, разрушений и повреждений после атаки нет. Информация о пострадавших не поступала.

Добавим, также беспилотную атаку в Таганроге отразили в ночь на 30 июля. Тогда же БПЛА ликвидировали еще в восьми районах Ростовской области.

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