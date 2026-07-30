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В Нижнем Новгороде ликвидировали девять нелегальных криптоферм

При обысках изъято свыше 120 единиц компьютерного оборудования, телефоны, ноутбук и банковские карты.

В Нижнем Новгороде ликвидировали девять нелегальных криптоферм. Задержан 37‑летний индивидуальный предприниматель, организовавший сеть майнинговых площадок. Данные об операции предоставлии в СУ УТ МВД России по ПФО.

Незаконный майнинг велся с декабря 2024 года по июль 2026 года. Одна из ферм работала в гараже во дворе транспортной компании — оборудование подключили к электросетям станции Починки, а показания прибора учёта намеренно исказили.

Выяснилось, что фигурант причастен ещё к восьми площадкам: они размещались в автомойке, подвалах жилых домов и в закопанном на частном участке контейнере. Ущерб ресурсоснабжающей компании оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

При обысках изъято свыше 120 единиц компьютерного оборудования, телефоны, ноутбук и банковские карты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Ранее нижегородский студент стал курьером мошенников.