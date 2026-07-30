Стало известно о последствиях крупного пожара в нижегородской конюшне

Нижегородскую конюшню, уцелевшую после крупного пожара, планируют снести. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на воспитанников конно-спортивного клуба «Аллюр».
Напомним, что вчера, 29 июля, на улице Зеленхозовской в Нижнем Новгороде загорелась конюшня. Площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров. К сожалению, в огне погибли три пони и три лошади, еще 69 лошадей были эвакуированы. Сейчас пожар полностью ликвидирован, причина возгорания пока неизвестна.
Конюшня принадлежит конно-спортивному клубу. Его воспитанники поблагодарили неравнодушных людей, которые помогали в спасении лошадей.
Они также уточнили, что в результате пожара полностью сгорела маленькая конюшня на десять лошадей. Кроме того, пламя разрушило учебную конюшню, рассчитанную на 45 голов. Спортивная конюшня пострадала меньше всего, однако ее все равно придется снести, так как есть вероятность обвала крыши.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородского сварщика привлекут к ответственности за пожар на стройплощадке.