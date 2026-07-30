Стало известно о последствиях крупного пожара в нижегородской конюшне

Они также уточнили, что в результате пожара полностью сгорела маленькая конюшня на десять лошадей. Кроме того, пламя разрушило учебную конюшню, рассчитанную на 45 голов. Спортивная конюшня пострадала меньше всего, однако ее все равно придется снести, так как есть вероятность обвала крыши.