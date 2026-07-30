В Самаре на городских пляжах за лето спасти девять человек

Всего за лето на водных объектах Самары произошло 18 несчастных случаев, погибли девять человек. Большинство из них — в местах, которые не оборудованы для купания и отдыха. Как говорят спасатели, среди самых частых причин утопления: испуг, судороги и состояние алкогольного опьянения.