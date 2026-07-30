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Махонин: Пермский край подвергся самой массированной атаке ВСУ

В результате крупной атаки дронов на Пермский край были повреждены два нежилых здания, проинформировал губернатор Дмитрий Махонин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений», — отметил он на платформе «Макс».

На придомовом участке в Очерском округе обломки одного из дронов упали на границе территории, пострадавших нет. Манохин добавил, что оперативные службы уже работают над устранением последствий.

Губернатор подчеркнул, что за последние двое суток налеты дронов имели самую большую интенсивность: накануне противовоздушная оборона и мобильные огневые группы уничтожили 23 дрона, а сегодня — 30.

Режим беспилотной опасности в Пермском крае был введен в 9:45 по местному времени и действовал около четырех часов.

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