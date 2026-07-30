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На озере Светлоярском в Сормовском районе утонул молодой мужчина

Трагедия произошла в месте, не оборудованном для массового отдыха и купания.

Источник: Нижегородская правда

Молодой мужчина утонул в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в нижегородском МЧС.

Трагедия произошла вечером 29 июля 2026 года на озере Светлоярском. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 20:50.

По словам очевидцев, мужчина утонул во время купания в районе улицы Мокроусова. Первоначальные поиски результатов не дали, но утром 30 июля водолазная группа Аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода извлекла тело погибшего из воды. Погибшему было 23 года (2003 года рождения).

МЧС обращает внимание, что трагедия произошла в месте, не оборудованном для массового отдыха и купания. Спасатели напоминают нижегородцам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только на официальных пляжах, где дежурят спасатели.

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