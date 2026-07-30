Жительница Воронежа отдала 2 миллиона курьеру, чтобы их задекларировать

Пятеро воронежцев за сутки остались без денег после общения с кибер-мошенниками.14 июля жительнице Воронежа пришло на телефон сообщение о взломе портала «Госуслуг» и необходимости связаться по телефону горячей линии, который был указан в сообщении. Женщина позвонила по номеру, там ей ответила лжесотрудница «Госуслуг». Собеседница сообщила, что женщине необходимо задекларировать имеющиеся деньги.