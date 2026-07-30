Молодой человек утонул в Светлоярском озере в Сормовском районе

23-летний мужчина утонул в озере Светлоярском (в районе улицы Мокроусова) в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о происшествии на воде поступило в ведомство вчера вечером в районе 20:50. Место, где плавал мужчина, не было оборудовано для массового отдыха и купания. Вчера поиски результатов не дали. Тело погибшего извлекли из воды сегодня утром.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Ветлужском округе. Дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего.
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