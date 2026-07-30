В Ростове учредителя фирмы будут судить за коммерческий подкуп в 600 тыс. рублей

В Ростове-на-Дону учредитель рыболовной компании предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в 600 тысяч рублей (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК СК России по Ростовской области.