Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове учредителя фирмы будут судить за коммерческий подкуп в 600 тыс. рублей

Дело о коммерческом подкупе на торгах рассмотрит суд в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону учредитель рыболовной компании предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в 600 тысяч рублей (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК СК России по Ростовской области.

По данным следствия, мужчина представлял интересы своей фирмы на открытых торгах в соседнем регионе. Он предложил другому участнику аукциона не повышать ставки и обеспечить ему победу. В качестве вознаграждения учредитель обещал выплатить указанную сумму.

После перевода 200 тысяч рублей нарушителя торгов задержали сотрудники УФСБ. Следственный отдел уже завершил расследование. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.