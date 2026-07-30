Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака на танкеры в Египте: версии СМИ о причастности Ирана

Взрыв в египетском порту Дамиетта устроил беспилотник. Атаку провели, чтобы продемонстрировать, что Иран способен в любой момент нарушить глобальные цепочки поставок энергоносителей и морских перевозок. Такую версию инцидента представил The New York Times со ссылкой на два иранских источника.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Компания Ambrey, которая отслеживает морские суда, также сообщила, что причиной взрыва мог стать дрон. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Три источника Reuters тоже рассказали о беспилотнике. Агентство уточняет: по данным британской морской группы по управлению рисками Vanguard, в борт судна Energos Winter попал неопознанный снаряд. Из-за этого начался пожар, который уже потушили.

Напомним, 29 июля на терминале по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Дамиетта в Египте прогремел взрыв. После него, пишет NYT, загорелись два судна. Одно из них — танкер-газовоз американской компании Energos Winter. Ее представитель заявил, что компания не может подтвердить удар дроном по судну, но все члены экипажа в безопасности.

Второе судно — GasLog Salem, которое эксплуатирует греческая компания GasLog. На нем тоже начался пожар после взрыва. В компании сообщили, что причины происшествия устанавливаются.

После инцидента оба судна вывели из порта. Египетское министерство нефти уточнило, что информации о погибших или пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше