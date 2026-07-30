Атака на танкеры в Египте: версии СМИ о причастности Ирана

Напомним, 29 июля на терминале по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Дамиетта в Египте прогремел взрыв. После него, пишет NYT, загорелись два судна. Одно из них — танкер-газовоз американской компании Energos Winter. Ее представитель заявил, что компания не может подтвердить удар дроном по судну, но все члены экипажа в безопасности.