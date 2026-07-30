Атака на танкеры в Египте: версии СМИ о причастности Ирана

Компания Ambrey, которая отслеживает морские суда, также сообщила, что причиной взрыва мог стать дрон. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Три источника Reuters тоже рассказали о беспилотнике. Агентство уточняет: по данным британской морской группы по управлению рисками Vanguard, в борт судна Energos Winter попал неопознанный снаряд. Из-за этого начался пожар, который уже потушили.
Напомним, 29 июля на терминале по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Дамиетта в Египте прогремел взрыв. После него, пишет NYT, загорелись два судна. Одно из них — танкер-газовоз американской компании Energos Winter. Ее представитель заявил, что компания не может подтвердить удар дроном по судну, но все члены экипажа в безопасности.
Второе судно — GasLog Salem, которое эксплуатирует греческая компания GasLog. На нем тоже начался пожар после взрыва. В компании сообщили, что причины происшествия устанавливаются.
После инцидента оба судна вывели из порта. Египетское министерство нефти уточнило, что информации о погибших или пострадавших нет.