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В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Еще три села Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 30 июля, глава администрации района Василий Грабован.

«Уважаемые жители Красногвардейского района! С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района (№ 210-п от 30.07.2026) и включено еще три села в зону техногенной чрезвычайной ситуации», — написал он в своем канале в МАКС.

Речь идет о селах Курганное, Ровное и Удачное.

Неделей ранее список населенных пунктов, включенных в зону ЧС, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма.

Кроме того, пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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