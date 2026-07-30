В зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта

«Уважаемые жители Красногвардейского района! С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района (№ 210-п от 30.07.2026) и включено еще три села в зону техногенной чрезвычайной ситуации», — написал он в своем канале в МАКС.
Неделей ранее список населенных пунктов, включенных в зону ЧС, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма.
Кроме того, пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.