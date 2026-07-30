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Крупный пожар на строительном рынке в Актобе удалось локализовать

На пульт «101» поступило сообщение о том, что горят складские помещения на территории строительного рынка «Жигер» в районе Астана города Актобе. Выяснилось, что на складах хранятся стройматериалы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Для ликвидации пожара задействовали оперативно-спасательный отряд ДЧС, специалистов Центра медицины катастроф, военнослужащих, а также работников акимата, полицейских и бригады скорой помощи. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 30 июля 2026 года.

«Создан оперативный штаб, пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания, не допуская распространения огня на соседние объекты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания. Склад выполнен из металлических конструкций, обшит профилированным листом, кровля смонтирована по деревянной обрешетке», — прокомментировали в МЧС РК.

Распространение огня остановили, ситуацию взяли под контроль, отметили спасатели.

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