Крупный пожар на строительном рынке в Актобе удалось локализовать

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Для ликвидации пожара задействовали оперативно-спасательный отряд ДЧС, специалистов Центра медицины катастроф, военнослужащих, а также работников акимата, полицейских и бригады скорой помощи. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 30 июля 2026 года.
«Создан оперативный штаб, пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания, не допуская распространения огня на соседние объекты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания. Склад выполнен из металлических конструкций, обшит профилированным листом, кровля смонтирована по деревянной обрешетке», — прокомментировали в МЧС РК.
Распространение огня остановили, ситуацию взяли под контроль, отметили спасатели.