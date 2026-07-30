Воронеж и область порядка двух часов находились в зоне опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА сохранялась на территории Воронежской области около двух часов днём в четверг, 30 июля. Это следует из уведомлений губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим отменили в 16:20. Информации о сбитых за время его действия беспилотниках не поступало.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 40 БПЛА на Воронежскую область.
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