Житель Прикамья с особой жестокостью заживо сжёг знакомую

СУ СК РФ предъявило обвинение мужчине 1984 года рождения за убийство с особой жестокостью. Трагедия произошла два дня назад в деревне Засечная Чайковского округа.
В вечернее время 28 июля обвиняемый на почве личных неприязненных отношений облил свою знакомую 1959 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате полученных термических ожогов женщина скончалась на месте происшествия.
Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь провел осмотр места происшествия, изъял предметы и объекты, подтверждающие его причастность к преступлению.
«Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.
Обвиняемому в убийстве грозит наказание лишением свободы на срок до 20 лет.