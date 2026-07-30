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Житель Прикамья с особой жестокостью заживо сжёг знакомую

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК РФ предъявило обвинение мужчине 1984 года рождения за убийство с особой жестокостью. Трагедия произошла два дня назад в деревне Засечная Чайковского округа.

В вечернее время 28 июля обвиняемый на почве личных неприязненных отношений облил свою знакомую 1959 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате полученных термических ожогов женщина скончалась на месте происшествия.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь провел осмотр места происшествия, изъял предметы и объекты, подтверждающие его причастность к преступлению.

«Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Обвиняемому в убийстве грозит наказание лишением свободы на срок до 20 лет.