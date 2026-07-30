Мужчину нашли мертвым в Светлоярском озере в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошла трагедия: в Светлоярском озере утонул молодой человек. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент случился 29 июля около 21:00 в необорудованном для купания месте — вблизи улицы Мокроусова. По данным очевидцев, жертвой происшествия стал 23‑летний мужчина.
Поисковые мероприятия в тёмное время суток не дали результата, однако утром следующего дня тело удалось обнаружить и поднять из воды силами городского аварийно‑спасательного отряда.
Ранее тело мужчины извлекли из реки Узолы в Городецком округе.
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