В кровати с чудовищем. Кем была любовница серийного убийцы Чикатило

Примечательно, что маньяк не планировал убивать Валентину, их отношения обошлись без кровавой развязки для неё лично. Однако его безграничная жестокость не пощадила младшую сестру этой женщины. Девочка с детства страдала умственной отсталостью и имела врождённый порок развития — «заячью губу». Летом 1983 года Чикатило случайно встретил её на остановке у парка Авиаторов в Ростове-на-Дону. Под предлогом помощи в поиске автобуса он завёл несчастную в безлюдное место в зелёном массиве, где надругался над ней, затем убил и закопал тело. Конечно, Валентина к тому моменту давно с ним рассталась. Она даже не догадывалась, что встречается с кровожадным душегубом. Эта тайна открылась ей лишь в момент, когда следователи пригласили её на очную ставку с задержанным Чикатило. Это была настоящая душевная травма: до конца своих дней Валентина прожила с гнетущим чувством вины, считая себя невольной соучастницей гибели сестры.