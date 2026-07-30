В кровати с чудовищем. Кем была любовница серийного убийцы Чикатило

Андрей Чикатило вошёл в криминальную историю как один из самых жестоких и безжалостных маньяков. Его осудили и приговорили к расстрелу за 52 доказанных убийства (хотя сам изувер признался в 56 эпизодах). Долгие годы ему удавалось скрывать свою чудовищную сущность за маской семьянина и педагога.
После ареста преступника следствию открылись детали не двойной, а даже тройной жизни Чикатило. Оказалось, что у жестокого маньяка, который страдал половым бессилием, была любовница. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Половое бессилие.
Чикатило годами избегал физической близости со своей женой Феодосией. Она была уверена в его половой слабости и даже не допускала мысли о его изменах. Чтобы воплотить свои извращённые потребности, маньяк на тайно отложенные деньги купил небольшую мазанку на окраине города Шахты (Ростовская область). Этот домик он планировал использовать для встреч с женщинами лёгкого поведения. Именно эта хибара стала местом его первого жестокого преступления. В декабре 1978 года Чикатило заманил туда девятилетнюю девочку, пообещав ей «заграничную жвачку». Там он задушил несчастную и сбросил тело под мост реки Грушевки. Об этой жертве и тайном домике душегуб рассказал следователям сам, будучи задержанным в ходе операции «Лесополоса».
А что с любовницей? О ней известно не так много. По имеющимся данным, Чикатило познакомился с Валентиной Ж. в пригородной электричке. Они начали встречаться.
Потом женщина рассказывала, что Чикатило любил приглашать её на свидания в лес. Он обязательно брал с собой в чемодане бутылку горячительного и рюмки. Они устраивались на природе, пили и развлекались.
Фиалки для Фенечки.
На допросах Чикатило говорил, что эта «пассия» снисходительно относилась к его особенностям и допускала определённые вольности в интимной сфере. Такие странноватые отношения устраивали обоих.
При этом дома серийник играл роль идеального мужа: возвращался к властной Феодосии (которую нежно называл Фенечкой), дарил ей фиалки и демонстрировал почтение. Супруга легко верила его отговоркам о задержках на работе, будь то дополнительные занятия с учениками или написание статей для местных газет.
Примечательно, что маньяк не планировал убивать Валентину, их отношения обошлись без кровавой развязки для неё лично. Однако его безграничная жестокость не пощадила младшую сестру этой женщины. Девочка с детства страдала умственной отсталостью и имела врождённый порок развития — «заячью губу». Летом 1983 года Чикатило случайно встретил её на остановке у парка Авиаторов в Ростове-на-Дону. Под предлогом помощи в поиске автобуса он завёл несчастную в безлюдное место в зелёном массиве, где надругался над ней, затем убил и закопал тело. Конечно, Валентина к тому моменту давно с ним рассталась. Она даже не догадывалась, что встречается с кровожадным душегубом. Эта тайна открылась ей лишь в момент, когда следователи пригласили её на очную ставку с задержанным Чикатило. Это была настоящая душевная травма: до конца своих дней Валентина прожила с гнетущим чувством вины, считая себя невольной соучастницей гибели сестры.