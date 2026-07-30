23-летний мужчина утонул в Светлоярском озере в Нижнем Новгороде

Нижегородцам напоминают, что купаться можно только в оборудованных местах и прошедших проверку Роспотребнадзора. Запрещается находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние могут купаться в водоемах только в сопровождении взрослых. С начала лета в Нижегородской области на воде уже погибло 38 человек, среди них трое детей.