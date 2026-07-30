Суд арестовал обвиняемого в нападении на ученого Никиту Зезина

Инцидент произошёл 13 июля: ученые Никита Зезин и его 58-летний коллега в ходе обследования опытных полей заметили детей 8−10 лет, которые катались на квадроциклах. Исследователи связались с родителями школьников и решили довезти ребят до института. У здания учреждения несколько мужчин на внедорожниках уже ждали детей. Позже выяснилось, что один из них — отец одного из детей; он напал на Зезина и нанес ему удары. 22 июля Никита Зезин умер в больнице в возрасте 67 лет. Официальная причина смерти — инфаркт, но близкие и коллеги ученого считают, что он погиб из-за травм, полученных во время нападения.