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Суд арестовал обвиняемого в нападении на ученого Никиту Зезина

В Екатеринбурге арестован Александр Реверук по обвинению в хулиганстве, повлекшем гибель ученого Никиты Зезина. Конфликт разгорелся после того, как исследователи решили довезти детей до института, а отец одного из школьников напал на них. Сторона защиты утверждает, что ученые оскорбляли и хватали несовершеннолетних.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил взять под стражу Александра Реверука, обвиняемого в хулиганстве по отношению к двум мужчинам. В числе пострадавших оказался ученый Никита Зезин, который позже скончался. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.

Судья принял решение: «Избрать меру в виде заключения под стражу до 26 сентября».

Инцидент произошёл 13 июля: ученые Никита Зезин и его 58-летний коллега в ходе обследования опытных полей заметили детей 8−10 лет, которые катались на квадроциклах. Исследователи связались с родителями школьников и решили довезти ребят до института. У здания учреждения несколько мужчин на внедорожниках уже ждали детей. Позже выяснилось, что один из них — отец одного из детей; он напал на Зезина и нанес ему удары. 22 июля Никита Зезин умер в больнице в возрасте 67 лет. Официальная причина смерти — инфаркт, но близкие и коллеги ученого считают, что он погиб из-за травм, полученных во время нападения.

Жена ранее задержанного фигуранта заявила, что сотрудники института якобы угрожали ее ребенку и еще одному несовершеннолетнему. Женщина говорит, что их хватали за одежду и оскорбляли, называя «фашистами».