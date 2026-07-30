В Нижнем Новгороде осудили группировку, которая зарабатывала на подставных ДТП

В Нижнем Новгороде оглашают приговоры по делу о масштабной схеме автоподстав. В преступную сеть, действовавшую почти три года, входило порядка 60 человек — водители, аварийные комиссары, оценщики и иные специалисты, задействованные в инсценировках аварий, сообщает Pravda-nn.ru.
В 2019 году двое жителей Нижнего Новгорода сформировали организованную группу, привлекая людей, заинтересованных в быстром доходе. Механизм мошенничества был прост: злоумышленники покупали премиальные авто (например, BMW и Mercedes-Benz) через онлайн-площадки, оформляли их на участников группировки и страховали по ОСАГО. Затем в эти машины намеренно врезались грузовики (чаще всего «ГАЗели» или «ПАЗы»).
Выбор дорогих иномарок был неслучаен: выплаты по ОСАГО за повреждения таких авто могли достигать 500 тысяч рублей, что делало каждую подставную аварию весьма прибыльной. Иногда участники банды целенаправленно выслеживали на дорогах неопытных водителей и провоцировали столкновения, чтобы оформить страховые случаи. При этом рядовые исполнители (например, наемные водители) получали за участие в одной аварии всего около пяти тысяч рублей. Один из фигурантов дела в суде признался, что устроил порядка 30 ДТП, но никаких крупных выплат не видел — лишь скромное вознаграждение, и все это совершил, по его словам, из-за собственной недальновидности.
После аварии комиссары фиксировали повреждения, создавая видимость легитимности происшествия. Далее соучастники подавали в ГИБДД заведомо ложные данные о ДТП, получали необходимые документы и направляли их в страховые компании, требуя возмещения убытков. Страховщики долгое время не подозревали о мошенничестве, так как участники схемы выглядели убедительно и документы были оформлены правильно. Впрочем, в ряде случаев признаки подставы были налицо: например, в материалах дела есть видеозапись, где мусоровоз, двигаясь задним ходом, на полной скорости врезается в автомобиль, даже не пытаясь затормозить.
Деятельность группировки продолжалась с конца ноября 2019 года до сентября 2022 года. Правоохранители раскрыли схему, после чего началось длительное расследование, в ходе которого устанавливали всех причастных. Одного из лидеров ОПГ задержали прямо в квартире. Второй скончался в СИЗО до начала оглашения приговоров.
В начале июля суд вынес решение в отношении 41 участника банды. Установлено, что за чуть более чем два года они инсценировали 45 аварий, причинив ущерб в размере 11 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы подсудимые компенсировали в ходе разбирательства.
По итогам суда 25 человек были признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования в крупном размере и участии в организованной преступной группе. Двое получили реальные сроки в размере трех лет и шести месяцев и четырех лет колонии общего режима. Пятерым назначили условное лишение свободы на срок от одного года и восьми месяцев до двух лет, а 11 человек оштрафованы на суммы до 80 тысяч рублей. Остальным предписаны обязательные работы продолжительностью до 260 часов. Еще 11 фигурантов освободили от уголовной ответственности, назначив штраф, а в отношении пятерых дело прекратили в связи с примирением с потерпевшими. Дело одной из участниц выделили в отдельное производство.
Еще девять человек, которые занимались вовлечением в преступную деятельность других 25 человек, осужденных в июле, ждут оглашения приговора. За три года эта группа совершила 24 тяжких преступления, а ущерб от их действий оценивается более чем в 8,5 миллиона рублей. Их действия квалифицированы по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.