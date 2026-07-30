В Нижнем Новгороде осудили группировку, которая зарабатывала на подставных ДТП

По итогам суда 25 человек были признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования в крупном размере и участии в организованной преступной группе. Двое получили реальные сроки в размере трех лет и шести месяцев и четырех лет колонии общего режима. Пятерым назначили условное лишение свободы на срок от одного года и восьми месяцев до двух лет, а 11 человек оштрафованы на суммы до 80 тысяч рублей. Остальным предписаны обязательные работы продолжительностью до 260 часов. Еще 11 фигурантов освободили от уголовной ответственности, назначив штраф, а в отношении пятерых дело прекратили в связи с примирением с потерпевшими. Дело одной из участниц выделили в отдельное производство.