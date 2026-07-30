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В США арестовали продюсера фильма «Джокер» по делу о мошенничестве на $100 млн

Федеральное жюри в Чикаго обвинило продюсера фильмов «Джокер» и «Охотники за привидениями» Джейсона Клота в хищении $100 млн у инвесторов. По версии прокуроров, кинопродюсер выстроил финансовую пирамиду. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из семи эпизодов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Федеральное большое жюри в Чикаго предъявило обвинения голливудскому кинопродюсеру Джейсону Клоту в организации мошеннической схемы и хищении у клиентов свыше 100 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Джейсон Клот, выступавший исполнительным продюсером таких картин, как «Джокер», «Охотники за привидениями: Наследники» и «Министерство неджентльменских дел», уже арестован. Ему инкриминируют семь эпизодов мошенничества с использованием электронных средств связи. По каждому из них кинематографисту грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2019 года Клот через свою канадскую компанию Creative Wealth Media Finance Corp. привлекал средства инвесторов под предлогом финансирования перспективных кинопроектов и создания инвестиционной платформы. На самом деле предприниматель выстроил финансовую «пирамиду»: деньги новых клиентов уходили на выплаты прежним инвесторам, а также на строительный проект в Канаде.

Ранее продюсер уже становился фигурантом гражданских исков, связанных с неисполнением контрактов и финансовыми махинациями в киноиндустрии. Сам Клот предъявленные ему обвинения отрицает.

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