В США арестовали продюсера фильма «Джокер» по делу о мошенничестве на $100 млн

Федеральное большое жюри в Чикаго предъявило обвинения голливудскому кинопродюсеру Джейсону Клоту в организации мошеннической схемы и хищении у клиентов свыше 100 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Джейсон Клот, выступавший исполнительным продюсером таких картин, как «Джокер», «Охотники за привидениями: Наследники» и «Министерство неджентльменских дел», уже арестован. Ему инкриминируют семь эпизодов мошенничества с использованием электронных средств связи. По каждому из них кинематографисту грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2019 года Клот через свою канадскую компанию Creative Wealth Media Finance Corp. привлекал средства инвесторов под предлогом финансирования перспективных кинопроектов и создания инвестиционной платформы. На самом деле предприниматель выстроил финансовую «пирамиду»: деньги новых клиентов уходили на выплаты прежним инвесторам, а также на строительный проект в Канаде.
Ранее продюсер уже становился фигурантом гражданских исков, связанных с неисполнением контрактов и финансовыми махинациями в киноиндустрии. Сам Клот предъявленные ему обвинения отрицает.