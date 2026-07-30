В США арестовали продюсера фильма «Джокер» по делу о мошенничестве на $100 млн

По данным следствия, с 2019 года Клот через свою канадскую компанию Creative Wealth Media Finance Corp. привлекал средства инвесторов под предлогом финансирования перспективных кинопроектов и создания инвестиционной платформы. На самом деле предприниматель выстроил финансовую «пирамиду»: деньги новых клиентов уходили на выплаты прежним инвесторам, а также на строительный проект в Канаде.