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18-летняя девушка погибла в страшной аварии в Пермском крае

Водитель автомобиля доставлен в больницу.

Крупная автомобильная авария произошла вечером 29 июля на трассе в Нытвенском муниципальном округе. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, произошло лобовое столкновение двух легковушек — Chevrolet Cruze и ВАЗа-2115 — на большой скорости. Обе машины в результате аварии получили значительные повреждения, одну вынесло на металлическое ограждение.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону, в аварии несовместимые с жизнью травмы получила 18-летняя пассажирка ВАЗа.

По предварительным данным, водитель иномарки на большой скорости выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с российской легковушкой. 18-летняя пассажирка скончалась, водителя доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.