18-летняя девушка погибла в страшной аварии в Пермском крае

Крупная автомобильная авария произошла вечером 29 июля на трассе в Нытвенском муниципальном округе. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Судя по кадрам, произошло лобовое столкновение двух легковушек — Chevrolet Cruze и ВАЗа-2115 — на большой скорости. Обе машины в результате аварии получили значительные повреждения, одну вынесло на металлическое ограждение.
Как сообщает 59.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону, в аварии несовместимые с жизнью травмы получила 18-летняя пассажирка ВАЗа.
По предварительным данным, водитель иномарки на большой скорости выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с российской легковушкой. 18-летняя пассажирка скончалась, водителя доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка.