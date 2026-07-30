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Волгоградец продал угнанное такси перекупщику за 10 тысяч рублей

Полицейские Волгограда нашли и вернули владельцу угнанный ВАЗ-2106.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские задержали 18-летнего парня, который украл автомобиль и продал его перекупщику. Жертвой стал 20-летний местный житель, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

20 июля молодой человек обратился в полицию и заявил, что у него угнали «ВАЗ-2106». Он припарковал машину возле дома, запер двери, но противоугонной системы в авто не было. Этим и воспользовался злоумышленник. Оперативники быстро нашли похитителя. Им оказался 18-летний волгоградец. Парень признался, что испытывал финансовые трудности, поэтому взломал замок и угнал «шестерку». Продал он ее знакомому перекупщику всего за 10 тысяч рублей.

Полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу. На угонщика завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит наказание, а до суда он будет ходить под подпиской о невыезде.