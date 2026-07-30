Волгоградец продал угнанное такси перекупщику за 10 тысяч рублей

20 июля молодой человек обратился в полицию и заявил, что у него угнали «ВАЗ-2106». Он припарковал машину возле дома, запер двери, но противоугонной системы в авто не было. Этим и воспользовался злоумышленник. Оперативники быстро нашли похитителя. Им оказался 18-летний волгоградец. Парень признался, что испытывал финансовые трудности, поэтому взломал замок и угнал «шестерку». Продал он ее знакомому перекупщику всего за 10 тысяч рублей.