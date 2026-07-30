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«СК — в СК»: блогера призвали к ответу за вброс 5-тысячной в «Озеро слёз»

Святослав Коваленко признался подписчикам: он совершил ошибку и дал повод себя «подтянуть», но готов принять последствия необдуманного поступка.

Блогер Святослав Коваленко поделился с подписчиками — его вызвали к следователю по поводу видео, которое он снял на Мамаевом кургане в Волгограде.

Молодой человек бросил 5-тясячную купюру в «Озеро слёз» и стал снимать реакцию посетителей. Один из них забрался в водоём, чтобы забрать банкноту.

После того, как ролик завирусился в Сети, к Коваленко пришла всероссийская популярность, но вряд ли она его сегодня радует: кроме подписчиков и хейтеров автором видео заинтересовались сначала волгоградская полиция, а затем и глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время региональное СУ СК проводит проверку по части 4 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма».

Святослав Коваленко признался подписчикам: он совершил ошибку и дал повод себя «подтянуть», но готов принять последствия необдуманного поступка «такими, какие они есть».

«Всем добра. Всем, кто злорадствует и торжествует — тоже добра. Увидимся, когда увидимся. СК едет к СК», — написал уроженец Астрахани на своей страничке.

Ранее vlg.aif.ru подробно рассказывал о произошедшем на Мамаевом кургане и реакции волгоградцев на скандальное видео.