«СК — в СК»: блогера призвали к ответу за вброс 5-тысячной в «Озеро слёз»

После того, как ролик завирусился в Сети, к Коваленко пришла всероссийская популярность, но вряд ли она его сегодня радует: кроме подписчиков и хейтеров автором видео заинтересовались сначала волгоградская полиция, а затем и глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время региональное СУ СК проводит проверку по части 4 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма».