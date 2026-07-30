Число пострадавших при ударе по поселку Волна выросло до шести

Число пострадавших при ударе по поселку Волна Темрюкского района в Краснодарском крае увеличилось до шести. Об этом сообщает региональный оперштаб. Из них четверых госпитализировали — они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее оперштаб сообщал, что при падении обломков на территории одного из предприятий произошло возгорание. Тогда речь шла о четырех пострадавших: троих из них направили в больницу.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над регионами России, в том числе над Краснодарским краем.