В Екатеринбурге арестован фигурант дела об избиении учёного

Фигурант уголовного дела об избиении учёного Никиты Зезина отправится в СИЗО на два месяца, пишет «Интерфакс».
Суд над Александром из Екатеринбурга состоялся 30 июля. Адвокат мужчины заявил о том, что решение будет обжаловано. Обвиняемый не считает себя виновным и хочет добиться изменения меры пресечения на домашний арест.
Напомним, директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии Никита Зезин был избит двумя мужчинами 13 июля. Спустя неделю он скончался в больнице. Мотивом конфликта стала ситуация с детьми. Якобы учёный вместе с коллегой связались с родителями ребят, которые катались на квадроцикле по опытным полям и уничтожали посевы. Приехавшие разговора мужчины стали избивать педагогов.