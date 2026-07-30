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В Екатеринбурге арестован фигурант дела об избиении учёного

Он останется в СИЗО на два месяца.

Фигурант уголовного дела об избиении учёного Никиты Зезина отправится в СИЗО на два месяца, пишет «Интерфакс».

Суд над Александром из Екатеринбурга состоялся 30 июля. Адвокат мужчины заявил о том, что решение будет обжаловано. Обвиняемый не считает себя виновным и хочет добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Напомним, директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии Никита Зезин был избит двумя мужчинами 13 июля. Спустя неделю он скончался в больнице. Мотивом конфликта стала ситуация с детьми. Якобы учёный вместе с коллегой связались с родителями ребят, которые катались на квадроцикле по опытным полям и уничтожали посевы. Приехавшие разговора мужчины стали избивать педагогов.