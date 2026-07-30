В Таиланде задержали всех подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Задержание, в котором лично участвовал генерал-лейтенант полиции Кьеттисак Саратхонгой, прошло в районе, где ранее был обнаружен разобранный мотоцикл пропавших. Основным фигурантом дела считается «Понг» (настоящее имя Тхана Кэрдтхонг). По данным следствия, он недавно освободился из мест лишения свободы и имеет криминальное прошлое. В настоящее время оба главных фигуранта дают показания, а поиски самих пропавших продолжаются. Ранее были задержаны еще два их сообщника.