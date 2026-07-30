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В Таиланде задержали всех подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Тайская полиция задержала всех четверых фигурантов дела об исчезновении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени. Главным подозреваемым оказался ранее судимый за похищение детей мужчина по имени Понг. Возле его дома нашли закопанный мотоцикл россиян.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Полиция Таиланда задержала всех четверых подозреваемых по делу об исчезновении двоих российских туристов из Тюмени, включая главного фигуранта расследования. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Задержание, в котором лично участвовал генерал-лейтенант полиции Кьеттисак Саратхонгой, прошло в районе, где ранее был обнаружен разобранный мотоцикл пропавших. Основным фигурантом дела считается «Понг» (настоящее имя Тхана Кэрдтхонг). По данным следствия, он недавно освободился из мест лишения свободы и имеет криминальное прошлое. В настоящее время оба главных фигуранта дают показания, а поиски самих пропавших продолжаются. Ранее были задержаны еще два их сообщника.

Россияне перестали выходить на связь ранним утром 26 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 04:00 брат и сестра выехали на мотоцикле из своего дома в Паттайе. Спустя 24 минуты с телефона девушки пришло единственное сообщение со словом «Срочно», после чего устройство передало последнюю геолокацию в 200 метрах от жилья и отключилось.

Незадолго до происшествия девушка сообщала матери, что ее телефон зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство, с помощью которого за ней могли вести слежку. Ход расследования мониторят сотрудники посольства России в Таиланде, находящиеся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.