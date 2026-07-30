В Таиланде задержали всех подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда задержала всех четверых подозреваемых по делу об исчезновении двоих российских туристов из Тюмени, включая главного фигуранта расследования. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Задержание, в котором лично участвовал генерал-лейтенант полиции Кьеттисак Саратхонгой, прошло в районе, где ранее был обнаружен разобранный мотоцикл пропавших. Основным фигурантом дела считается «Понг» (настоящее имя Тхана Кэрдтхонг). По данным следствия, он недавно освободился из мест лишения свободы и имеет криминальное прошлое. В настоящее время оба главных фигуранта дают показания, а поиски самих пропавших продолжаются. Ранее были задержаны еще два их сообщника.
Россияне перестали выходить на связь ранним утром 26 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 04:00 брат и сестра выехали на мотоцикле из своего дома в Паттайе. Спустя 24 минуты с телефона девушки пришло единственное сообщение со словом «Срочно», после чего устройство передало последнюю геолокацию в 200 метрах от жилья и отключилось.
Незадолго до происшествия девушка сообщала матери, что ее телефон зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство, с помощью которого за ней могли вести слежку. Ход расследования мониторят сотрудники посольства России в Таиланде, находящиеся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.