Велосипедист погиб в ДТП в Навашинском округе

41-летняя автоледи за рулем «Тойоты» при повороте не учла погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справилась с управлением и вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где сбила мужчину на велосипеде, который двигался по краю дороги.