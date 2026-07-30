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Велосипедист погиб в ДТП в Навашинском округе

Его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

Велосипедист погиб в ДТП на участке автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Навашинском округе сегодня, 30 июля. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

41-летняя автоледи за рулем «Тойоты» при повороте не учла погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справилась с управлением и вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где сбила мужчину на велосипеде, который двигался по краю дороги.

В результате 41-летний велосипедист скончался от полученных травм на месте аварии.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется проверка следственными органами.