Арестованная за голую прогулку треш-блогер Брагина не признала вины

Арестованная за голую прогулку треш-блогер Анастасия Брагина не признала вины, сообщает РЕН-ТВ.
В распоряжении издания оказались материалы дела в отношении уроженки Кизеловского муниципального округа Пермского края. Согласно документам, суд установил, что действия девушки носили демонстративный характер. Также говорится о том, что Анастасия нарушила общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
Напомним, девушку арестовали 19 июля после того, как она устроила поход в магазин без одежды. Свои действия она снимала на камеру и публиковала в своём блоге. Также ей грозит до 15 лет лишения свободы за развратные действия. Отмечалось, что среди подписчиков уроженки Прикамья были и дети.