Арестованная за голую прогулку треш-блогер Брагина не признала вины

Напомним, девушку арестовали 19 июля после того, как она устроила поход в магазин без одежды. Свои действия она снимала на камеру и публиковала в своём блоге. Также ей грозит до 15 лет лишения свободы за развратные действия. Отмечалось, что среди подписчиков уроженки Прикамья были и дети.