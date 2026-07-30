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Арестованная за голую прогулку треш-блогер Брагина не признала вины

В материале дела говорится о поведении женщины, противоречащем общепринятым нормам.

Арестованная за голую прогулку треш-блогер Анастасия Брагина не признала вины, сообщает РЕН-ТВ.

В распоряжении издания оказались материалы дела в отношении уроженки Кизеловского муниципального округа Пермского края. Согласно документам, суд установил, что действия девушки носили демонстративный характер. Также говорится о том, что Анастасия нарушила общественный порядок и общепринятые нормы поведения.

Напомним, девушку арестовали 19 июля после того, как она устроила поход в магазин без одежды. Свои действия она снимала на камеру и публиковала в своём блоге. Также ей грозит до 15 лет лишения свободы за развратные действия. Отмечалось, что среди подписчиков уроженки Прикамья были и дети.