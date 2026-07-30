Калининградца приговорили к полутора годам колонии за смертельное ДТП на Южном обходе

Ранее, после аварии, обвиняемый отрицал свою вину. В мае суд заключил его под стражу по ходатайству следствия, указавшего, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, не сотрудничал со следствием и мог скрыться от органов расследования.