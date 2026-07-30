Калининградца приговорили к полутора годам колонии за смертельное ДТП на Южном обходе

Московский районный суд Калининграда вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в смертельном ДТП на Южном обходе. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Суд установил, что вечером 14 мая 2026 года подсудимый, управляя автомобилем Mercedes S 320, двигался по Южному обходу со стороны улицы Подполковника Емельянова в направлении Московского проспекта. На восьмом километре дороги он столкнулся с автомобилем Chery A13, который стоял в среднем ряду из-за поломки.
В результате аварии находившийся на заднем сиденье в детском кресле малолетний пассажир Chery получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке — без проведения судебного следствия. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
При назначении наказания суд учел полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, принесенные потерпевшей извинения, а также возмещение морального вреда в размере 2 млн рублей.
Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее, после аварии, обвиняемый отрицал свою вину. В мае суд заключил его под стражу по ходатайству следствия, указавшего, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, не сотрудничал со следствием и мог скрыться от органов расследования.