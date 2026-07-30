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Двое ветеранов СВО пожаловались волгоградскому омбудсмену на нарушение прав

Личные приемы граждан провел уполномоченный по правам человека в Быковском.

Личные приемы граждан провел уполномоченный по правам человека в Быковском и Калачевском районах Волгоградской области. Как сообщили в аппарате омбудсмена, за помощью обратились ветераны СВО и члены их семей.

Так, жительница г. Калач-на-Дону Марина Вячеславовна З. не может ничего узнать о судьбе своего сына, участвовавшего в зоне боевых действий в составе ЧВК.

Ветеран боевых действий Владимир Иванович З. пожаловался на препятствование в реализации социальных прав при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Уволенный из Вооруженных сил РФ Виктор Афанасьевич В., получивший ранения на СВО, просил правового содействия в проведении дополнительной военно-врачебной экспертизы для получения полных мер соцподдержки.

Все обращения граждан будут рассмотрены совместно с органами военного управления и надзора, заверили в аппарате омбудсмена.