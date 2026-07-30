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Под Светлым утонул мужчина

Личность погибшего в морском канале устанавливают.

Под Светлым в Калининградском морском канале утонул мужчина. По данным областного МЧС, трагедия произошла сегодня, 30 июля.

Информация о произошедшем близ поселка Комсомольский поступила в 15:30, на место выдвинулись специалисты.

Ведутся поисковые работы, выясняются все обстоятельства случившегося.

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