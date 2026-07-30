В Индонезии питон съел мужчину, возвращавшегося с вечеринки

В Индонезии питон съел мужчину, который возвращался с вечеринки. Об этом пишет LADBible.
27 июля житель провинции Северное Малуку Хасим Лумбесси возвращался один с вечеринки около трех часов ночи. Чтобы попасть в родную деревню он решил пройти через лес. Полиция установила, что мужчина был пьян.
По их данным, сетчатый питон напал на Хасима из зарослей. Сначала рептилия укусила его за ногу, после чего, используя технику удушения, обездвижила жертву. Позднее змея проглотила тело индонезийца целиком.
Родственника Хасима подняли тревогу, когда тот не вернулся домой, и отправились искать его самостоятельно. В лесу они нашли следы крови, рюкзак, сумку и сандалии мужчины.
Позднее в поисках стали участвовать и другие жители деревни. В лесу они заметили питона, у которого был подозрительно раздутый живот. Тело Хасима вскоре обнаружили: когда вскрыли змею.
Ранее в Индонезии уже происходили нападения питонов на людей. Так, в провинции Северное Малуку гигантский сетчатый питон длиной 7,8 метра напал на местную жительницу и полностью проглотил ее.
Также сообщалось, что в Китае жена высосала яд из руки мужа после укуса кобры и отравилась сама.
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