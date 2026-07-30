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Лерчек не признала вину в выводе средств в ОАЭ после возобновления процесса в суде

Гагаринский районный суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогерша Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Обвиняемая по-прежнему не признает свою вину в незаконном выводе денежных средств за границу. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило РИА Новости.

Гагаринский районный суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогерша Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Обвиняемая по-прежнему не признает свою вину в незаконном выводе денежных средств за границу. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило РИА Новости.

— Она никогда вину не признавала, — сказал собеседник агентства.

Лерчек в феврале родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки ее экстренно госпитализировали в отделение онкологической реанимации, где медики диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Суд решил приостановить уголовное преследование до выздоровления обвиняемой.

Тогда же меру пресечения в виде домашнего ареста заменили на запрет определенных действий. Уголовное дело связано с обвинениями в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства по делу.

При этом прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения для Чекалиной и вернуть ее под домашний арест. Поводом для этого ходатайства послужила информация о том, что на ее имя были куплены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.

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