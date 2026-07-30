Лерчек не признала вину в выводе средств в ОАЭ после возобновления процесса в суде

При этом прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения для Чекалиной и вернуть ее под домашний арест. Поводом для этого ходатайства послужила информация о том, что на ее имя были куплены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.