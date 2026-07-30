Подростки пытались проникнуть в квартиру маньяка-каннибала Спесивцева

В Новокузнецке подростки попытались забраться в квартиру серийного маньяка-каннибала Александра Спесивцева, который убил 20 человек. Их действия попали в поле зрения камер видеонаблюдения, после чего записи передали в полицию.
Несовершеннолетние попытались проникнуть в квартиру на проспекте Пионерском, 53, куда преступник заманивал своих жертв.
— Сначала они вырвали дверь домофона и повредили камеру, потом поднялись на девятый этаж и попытались попасть в квартиру Спесивцева. Камеры у нас установлены в подъезде на этажах, весь видеоматериал мы передаем в полицию! — передает Telegram-канал «Gorodad».
Согласно информации платформы 2ГИС, очевидцы заявили, что из-за блогеров и СМИ люди регулярно приходят к квартире маньяка и раздражают нервных соседей.
28 октября 2025 года стало известно, что мертвого пожилого мужчину обнаружили в квартире в Кировском районе Перми, где после освобождения из колонии поселился Михаил Малышев, известный как «пермский людоед».