Подростки пытались проникнуть в квартиру маньяка-каннибала Спесивцева

— Сначала они вырвали дверь домофона и повредили камеру, потом поднялись на девятый этаж и попытались попасть в квартиру Спесивцева. Камеры у нас установлены в подъезде на этажах, весь видеоматериал мы передаем в полицию! — передает Telegram-канал «Gorodad».