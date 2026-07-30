Житель Новороссийска осужден на 25 лет за государственную измену

С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Денис Попов собирал информацию о передвижении военной техники и кораблей в гавани Новороссийска, передавая данные руководителю террористической организации. Злоумышленник фиксировал данные об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, о прибытии и стоянке в гавани Новороссийска военных кораблей и подводных лодок. Также Денис Попов получал данные о прибытии в район нефтебазы «Грушовая» охраняемых лиц.