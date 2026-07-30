Житель Новороссийска осужден на 25 лет за государственную измену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Дениса Попова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены и сотрудничество с украинской террористической организацией, запрещенной в РФ. Попов «разделял идеи организации, направленные на насильственную смену государственной власти и изменение основ конституционного строя в Российской Федерации», сообщает пресс-служба суда.
Денис Попов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие выяснило, что он сотрудничал с украинской террористической организацией с 2020 года. Попов оформил ежемесячную платную подписку на аккаунт руководителя этой структуры, перечислял средства на счет организации, а затем вошел в состав оперативной группы по сбору информации для террористов.
С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Денис Попов собирал информацию о передвижении военной техники и кораблей в гавани Новороссийска, передавая данные руководителю террористической организации. Злоумышленник фиксировал данные об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, о прибытии и стоянке в гавани Новороссийска военных кораблей и подводных лодок. Также Денис Попов получал данные о прибытии в район нефтебазы «Грушовая» охраняемых лиц.