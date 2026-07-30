В Балашихе порывами ветра оборвало дорожные знаки

Днем 30 июля подмосковную Балашиху накрыло разгулом стихии. В микрорайоне Железнодорожный порывами ветра оборвало несколько дорожных знаков. Ветер буквально сбивал людей с ног в 16.00, но к шести вечера погода начала улучшаться, хотя деревья продолжают сильно раскачиваться. Прибавится работы и балашихинским дворникам: бульвар цветов вдоль улицы Пролетарской, улица Новая и сквер возле пл. Ленина засыпаны опавшими листьями и сбитыми плодами алычи и яблони-дички.