Жители сгоревшей деревни под Бордо обвинили власти в спасении богатых

Напомним, лесные пожары во Франции полностью уничтожили коммуну Ле-Порж, сжёг около 200 домов и оставив без жилья 3500 человек, при этом пострадавшие обвиняют власти в том, что спасательные силы были брошены на защиту элитных домов, которые остались нетронутыми. Жители в соцсетях требуют справедливости и утверждают, что не видели пожарных и не получали предупреждений, хотя официальные лица призвали сосредоточиться на тушении.