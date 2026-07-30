Британские учёные оценили вероятность «Чернобыля-2» из-за масштабных пожаров у АЭС

Ранее власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация привела к обмелению рек, нехватке воды и росту пожароопасности. Причина — резкий переход от влажной зимы к сильной засухе. Весенние запасы помогли в начале сезона, но летняя жара всё изменила. В июле в Англии выпало только 7% осадков, на юге — около 1%, а в некоторых районах дождя не было почти два месяца. Страну накрыли три волны жары, температура держалась выше 30 градусов 12 дней подряд.