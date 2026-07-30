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Британские учёные оценили вероятность «Чернобыля-2» из-за масштабных пожаров у АЭС

Учёные успокоили общественность на фоне лесного пожара в графстве Саффолк, который приблизился к атомной электростанции Сайзвелл Б. По их словам, даже если огонь подойдёт к станции, это вряд ли приведёт к чрезвычайной ситуации. Представители АЭС опровергли сообщения о приведении объекта в состояние повышенной готовности, пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

Профессор Джоэл Тернер из Манчестерского университета пояснил, что при необходимости операторы могут остановить реактор за долю секунды. При этом, по его мнению, остановка потребуется скорее из-за небезопасности содержания станции с полным штатом в условиях пожара, чем из-за физической угрозы реактору. Профессор также отметил, что на станции есть несколько резервных систем охлаждения и дизельных генераторов на случай потери связи с электросетью.

Профессор Майк Блак из Имперского колледжа Лондона добавил, что фронт пожара находится в нескольких милях от станции. Реактор спроектирован с учётом внешних угроз, включая пожары, и защищён 20-сантиметровым стальным корпусом и железобетонной оболочкой. По его словам, на территории есть собственная противопожарная служба, а аналогичные ситуации уже случались во Франции без каких-либо ядерных инцидентов.

Ранее власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация привела к обмелению рек, нехватке воды и росту пожароопасности. Причина — резкий переход от влажной зимы к сильной засухе. Весенние запасы помогли в начале сезона, но летняя жара всё изменила. В июле в Англии выпало только 7% осадков, на юге — около 1%, а в некоторых районах дождя не было почти два месяца. Страну накрыли три волны жары, температура держалась выше 30 градусов 12 дней подряд.

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