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Американский альпинист разбил голову во время скалолазания и не выжил

Альпинист в США сорвался с горы и не выжил.

Альпинист в США сорвался с горы и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Трагедия произошла вблизи Касл-Рока в Биг-Бир 12 июля, однако о ней стало известно недавно. 33-летний Энди Пол Феррароне, взбираясь на скалу, поскользнулся, упал и разбил голову.

Как сообщили в управлении шерифа округа Сан-Бернардино, мужчину пришлось спасать с помощью вертолета. Его эвакуировали в больницу и подключили аппарату жизнеобеспечения. Несколько дней врачи боролись за жизнь Феррароне, но в итоге он скончался.

Уточняется, что жена погибшего находится на девятом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что в Даутском ущелье Карачаево-Черкесии погиб альпинист.

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