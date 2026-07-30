Американский альпинист разбил голову во время скалолазания и не выжил

Как сообщили в управлении шерифа округа Сан-Бернардино, мужчину пришлось спасать с помощью вертолета. Его эвакуировали в больницу и подключили аппарату жизнеобеспечения. Несколько дней врачи боролись за жизнь Феррароне, но в итоге он скончался.