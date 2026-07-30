Американский альпинист разбил голову во время скалолазания и не выжил

Альпинист в США сорвался с горы и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Трагедия произошла вблизи Касл-Рока в Биг-Бир 12 июля, однако о ней стало известно недавно. 33-летний Энди Пол Феррароне, взбираясь на скалу, поскользнулся, упал и разбил голову.
Как сообщили в управлении шерифа округа Сан-Бернардино, мужчину пришлось спасать с помощью вертолета. Его эвакуировали в больницу и подключили аппарату жизнеобеспечения. Несколько дней врачи боролись за жизнь Феррароне, но в итоге он скончался.
Уточняется, что жена погибшего находится на девятом месяце беременности.
Ранее сообщалось, что в Даутском ущелье Карачаево-Черкесии погиб альпинист.
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